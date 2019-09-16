Бюджетний суперфуд: чим замінити дорогі харчові добавки

В Україні популярності набирають суперфуди – харчові додатки, які додають у їжу. До них належать чіа, кіноа, ягоди годжі, спіруліна, олія какао і кокосу та багато іншого. Однак ціни на такі продукти не можна назвати демократичними та кожному по кишені. Редакція LifeStyle 24 пропонує ознайомитися, якими бюджетними замінниками можна замінити дорогі суперфуди.

Так, суперфуди варто додавати у страви, як харчові добавки з високим вмістом вітамінів і мікроелементів. Зазначимо, що вони будуть корисними лише тоді, коли людина буде вести здоровий спосіб життя. З поганими звичками та любов'ю до фастфуду користі від них не буде жодної.

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Однак з користю та низькою калорійністю суперфудів не можна не погодитися. Завдяки маркетингу та екзотичності ціни на такі харчові добавки є досить дорогими. У цей час існує чимало українських альтернатив суперфудів, які можна придбати у будь-якому магазині зі значно бюджетнішим цінником.

Суперфуди: чим замінити дорогі харчові добавки

Чіа замінити на насіння льону

100 грам насіння чіа буде коштувати від 50 до 200 гривень. Натомість можна придбати льон, який є еквівалентним чіа і вартість якого не буде перебільшувати 20 гривень за 100 грам.

Замість кіноа – вживати пшоно

Зерна кіноа вважаються найкращим джерелом волокон, білків, вітамінів групи В і заліза. Але крупу можна замінити звичайним пшоном, або гречкою, які коштують у декілька разів дешевше, а за поживністю та білковим складом однакові з кіноа.

Зекономити, замінивши ягоди годжі на журавлину

Чудова альтернатива ягодам годжі може стати журавлина, ціна якої у 4 рази менша за вартість екзотичних ягід.

Соняшникова олія замість олії какао і кокосу

Олії какао і кокосу безумовно володіють корисними властивостями і можуть використовуватися не лише в приготуванні страв, а й як зовнішній засіб. Однак справді корисна олія буде коштувати близько 300 гривень, а в кулінарії її завжди можна замінити соняшниковою олією.

Пекмез замінити на мед

Пекмез – згущений сироп фруктів, ягід, овочів, який популярний на Сході. Однак є бюджетний український замінник – мед.



Бюджетні замінники суперфудів / 24 канал