Вагітна співачка звикла довірятися стилістам та візажистам, проте впродовж карантину їй довелося відмовитися від послуг професіоналів й удосконалювати власні навички. Джамала показала, як вигядає її звичний макіяж та поділилася особистими б'юті секретами.

Відео зірка опублікувала в інстаграмі. Джамала відверто зізналася, що звикла довірятися професіоналам, тому вперше наважилася фарбуватися на камеру й наголосила, що робить це по-своєму.

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"Я попрошу всіх скептиків, б'юті-блогерів, візажистів відійдіть від екранів, адже зараз все буде не так, як ви можете уявити", – заявила знаменитість на початку ролику. Вона зауважила, що на останніх термінах вагітності її зовнішність суттєво змінилася: лице округлилося, на шкірі з'явилися пігментні плями та висипання, а відсутність повноцінного сну позначилася синцями під очима.

Джамала зізналася, що впродовж двох місяців самоізоляції мала чимало важливих онлайн-заходів – виступ в рамках Eurovision Home Concerts та віртуальні концерти. Вона також записувала кавери й ледь не щодня ділилася своїми домашніми look, тому була змушена самостійно дбати про свій зовнішній вигляд. Знімаючи макіяж на камеру, вона прагнула показати всім дівчатам, що це може бути легко та з гумором.

Підбірка буденних макіяжів Джамали

Судячи з фото, які артистка публікувала в мережі, вона обожнює виділяти свої великі карі очі. Так, вона часто фарбує стрілки та використовує тіні пастельних відтінків. Для буденного макіяжу Джамала уникає яскравих кольорів та навіть з косметикою намагається виглядати природно.