Б'юті-блогерка підкорила мережу, перетворившись на Мону Лізу: вражаючі фото і відео

Б'юті-блогерка з Китаю Ге Юйа сприймає людське обличчя як аркуш чистого паперу – з нього можна зробити все що завгодно. Навіть перетворити на картину.

За допомогою косметики вона стала живим втіленням картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", передає Big Picture.

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Блогерка Ге Юйа VS Мона Ліза

Відео, на якому талановита візажистка створює образ, вона виклала на платформи Dou Yin, Miaopai та YouTube. Робота б'юті-блогерки стала шалено популярною – 20 мільйонів переглядів, 800 тисяч і 600 тисяч відповідно.

Візажистка Ге Юйа перетворюється на Мону Лізу: відео

Зрозумівши, що макіяж як мистецтво цікавий її підписникам, не забарилась і друга робота блогерки – "Пані з горностаєм" теж авторства Да Вінчі.



Ге Юйа VS Пані з горностаєм