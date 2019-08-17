Б'юті тренд в Instagram: нігті у формі помади – фото і відео

Модна індустрія розвивається з шаленими темпами, обираючи кожного сезону актуальні новинки. Це відбується не лише в одязі, а й в б'юті-сфері: макіяж, зачіски та манікюр. Новий неочікуваний тренд здивував користувачів у соціальних мережах – нігті у формі помади.

Корейський майстер манікюру Пак Юнкюнг розпочала тренд нігтів у формі помади після роботи для реклами сонцезахисних окулярів YSL, пише Refinery 29.

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"Мене підкорила форма окулярів cat-eye. Я подумала, чому б не переосмислити її відносно дизайну нігтів. Але в результаті форма більше нагадала мені губну помаду", – зазначила Пак Юнкюнг.

Манікюр виходить оригінальним з формою помади: переходить від короткого краю до довгого. Такі нігті набирають популярності у мережі, адже дедалі більше користувачів діляться своїми ідеями.

Тренд чи антитренд? Кожен вирішує самостійно, яка форма нігтів пасує. Редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку ідей з манікюром для нігтів у формі помади.

Нігті у формі помади: дивіться фото