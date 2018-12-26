Б'юті-засоби з блискітками для шикарного новорічного образу

Хочете скласти конкуренцію ошатною ялинці і сяяти в новорічну ніч яскравіше, ніж вона?

Вам допоможе косметика для макіяжу з блискітками! Часи, коли глітер вважався несмаком або захопленням маленьких дівчаток, пройшли. Тепер це беззаперечний тренд – доведено модними показами останніх років. Так що сміливіше купуйте блискучу продукцію і створюйте розкішні образи!

Тіні для повік

Напевно, найдоступніший б'юті-засіб, представлений в широкому асортименті. З ним навіть початківці "самі собі візажисти" зможуть створити гарний макіяж. Саме з тіней почалася глітерна манія. Вивчивши пропозиції на ринку, можна простежити закономірність: люксові бренди часто випускають текстури з делікатним шиммером, приклади – палетка Ocean Jewels Eye Palette від Becca або знаменита Desert Dusk Eyeshadow Palette від Huda Beauty. А марки з середнього і масового сегмента, наприклад Malva Cosmetics і Inglot, пропонують великі розсипчасті пігменти, які потрібно використовувати з липкою базою.

Туш для вій

Якщо хочете бути унікальною і неповторною, цей варіант для вас. Кілька помахів щіточкою – і звичайний макіяж перетворюється у святковий. Блискітки на віях виглядають оригінально і свіжо, до того ж з ними важко переборщити. Цікава пропозиція є у Collistar – продукт Party Look Mascara 3in1, який можна наносити на вії, брови і волосся, а в бюджетній категорії вам точно сподобається Relouis Glitter Collection. У Layla Cosmetics ви знайдете Glitter Mascara – топове покриття, яке наноситься поверх класичної чорної туші.

Блиск для губ

І знову бренди тішать багатством вибору. Блиск може містити помітні блискітки або невеликий шиммер, давати металевий або перламутровий фініш в стилі 90-х. Вирішуючи, який з ефектів вам до душі і до лиця, придивіться до L'Oreal Glam Shine, Collistar Gloss Design і NYX Professional Makeup Shimmer Down Lip Veil. А ще можна взяти рідкий глітер і з його допомогою зробити незвичайні акценти. Для цього нанесіть вашу улюблену помаду, потім намалюйте блискучий контур. Або ж додайте трохи сяйва на центральну частину губ, щоб візуально їх збільшити.

Лак для волосся

Щоб виглядати елегантно і не викликати асоціацій з дитиною на святі, дотримуйтеся наступних правил нанесення. По-перше, відмовтеся від старомодних "прилизаних" укладок, які необхідно фіксувати літрами стайлінгу. По-друге, краще розпилюйте лак тільки на кінчики пасем або ж на корені уздовж проділу, щоб точно не перестаратися. Продукція з блискітками є у недорогих брендів Витэкс, Прелесть, а також у професійного C:EHKO.

Спрей для тіла

Чому б і ні? Адже Новий рік – ідеальний привід! Особливо якщо ви плануєте одягнути плаття з відкритими плечима, спиною або декольте. Ніжне сяйво на шкірі додасть образу святковості та казковості. Класика жанру – шиммерні спреї Victoria's Secret, які до того ж мають чудові аромати. Крім того, є альтернатива: змішайте хайлайтер з лосьйоном або кремом для тіла і нанесіть на зони, які хочете підкреслити мерехтінням.