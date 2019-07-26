Cандрі Буллок – 55! Життєві правила голлівудської акторки

Голлівудська актриса Сандра Буллок сьогодні, 26 липня, святкує день народження. Їй виповнюється 55 років. За плечима в цієї жінки – десятки успішних ролей. Кожна з них – чи то авантюрної кар'єристки, а чи романтичної учасниці конкурсу краси – впізнавана й неповторна. А як знаменита іменинниця справляється з головною – роллю самої себе?

З нагоди свята LifeStyle24 розповідає про топ-4 життєві принципи зірки знімальних майданчиків. Мабуть, їхньою основою є риса, яку помічаєш у Сандри, навіть глянувши на фото з нею, – це рішучість. Здається, її голлівудська зірка застосовує у всіх аспектах. Адже чи писали б ми про неї зараз, якби не успіхи Буллок на лані роботи й цінні поради в особистому та сімейному житті?

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"У молодості в мене не було такого досвіду, щоб не хвилюватись"

Визнання до популярної сьогодні акторки прийшло тоді, коли їй було вже під 30. Одна зі знаменних подій, що подарували Сандрі щасливий квиток у кіномайбутнє (якому передували робота офіціанткою кафе й гардеробницею), – поява в одному кадрі зі Сильвестром Сталлоне (фантастичний бойовик "Руйнівник", 1993 рік). Через деякий час акторка-початківиця з'явилась на майданчику з Кіану Рівзом (фільм "Швидкість"). Новий імпульс вже тоді зірці подарували картини "Міс конгеніальність" (2005) та "Освідчення" (2009), в яких Сандра довела і свій талант зніматись в комедіях.

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди була націлена на роботу, успіх та досягнення. У мене не було такого досвіду в молодості, щоб не хвилюватись, а релаксувати від екзамену до екзамену. Жила з переконанням: якщо не буду діяти постійно і в напрузі, то взагалі нічого в житті не зроблю", – переконана акторка.



У 2009 році за роль у фільмі "Невидима сторона" Сандра отримала Оскар/ Pinterest

За такі старання у 2009 році кар'єра Сандри Буллок зійшла на п'єдестал. За фільм "Невидима сторона", в якому актриса зіграла прийомну маму проблемного темношкірого підлітка, їй присудили Оскар.

Ще Сандра продюсує. "Зайнявшись ще цією справою, я стала дисциплінованішою. Тепер ні в якому разі не запізнююсь на зйомки", – зізнавалась вона в одному з інтерв'ю.



Найсвіжіша робота Сандри Буллок – роль у трилері "Пташиний короб" / Nia Chantal

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"Стати просто жінкою – от що було уроком"

Сьогодні Сандра Буллок зустрічається з фотографом Рендалом Браяном. Наразі пара не узаконила свої стосунки, ніби навмисне не роблячи цього для таблоїдів, які з нетерпінням чекають такої новини. Стосункам акторки передував шлюб із телеведучим Джессі Джеймсом, який зрадив її. Також свого часу зірка мала романи з колегою Метью Макконахі, музикантом Бобом Шнайдером та навіть із молодшим за себе на 16 років Раяном Гослінгом! "Зокрема, в останніх стосунках я відчувала легкість. І вона мені подобалась…Однак наше спільне життя було неможливим… І тут я здогадувалась, що можу жити, а не досягати, можу розслабитись навіть тоді, коли працюю, можу влаштувати собі відпочинок і залишити постійні спроби бути супержінкою. Стати просто жінкою – от що було уроком", – розповідала Сандра Psychologies.



Із фотографом Рендалом Браяном акторка зустрічається кілька років / US Magazine

"Тепер я знаю, як це – боятись кожен день"

Власних дітей у Сандри Буллок немає. Тому зі своїм бойфрендом Рендалом вона вже кілька років виховує двох прийомних – дев'ятирічного сина Луїса та семирічну доньку Лайлу. До речі, першого акторка всиновлювала ще будучи заміжньою за шоуменом Джессі Джеймсом, однак цей процес завершувала вже без нього. В інтерв'ю журналові Daily Mail вона зізнавалась: "Материнство змінило мене. Тепер я знаю, як це – боятись кожен день. Люблю своїх дітей настільки, що стала нервовою. Провівши їх у школу, впродовж дня хвилююся і щоразу дрижу, коли чую телефонний дзвінок. Тоді думаю: з ними щось сталось".

За інформацією деяких ЗМІ, акторка готова всиновити ще одне чадо. Однак офіційної інформації про це наразі немає.



Cімейство голлівудської акторки: вона, її коханий та двоє прийомних дітей / Univision

"Я б не хотіла повернутись назад"

Мабуть, вільний від роботи час Сандра не лише проводить зі своїм чоловіком та дітьми або керує рестораном у Техасі, а й підводить підсумки життя. "Відчуваю себе так, як і в 30 років. Тільки тепер я стала набагато розумніша й досвідченіша, чимало досягла. Мої дні настільки прекрасні, що я навряд чи хотіла би повернутись назад. Навіть, якщо мені хтось добре заплатить. А ще я сподіваюсь: коли мені виповниться 60, то зможу сказати собі, що є щасливою, бо здорова й мене люблять", – каже актриса.

Редакція Lifestyle24 щиро бажає зірці досягти саме такого етапу в житті та бути сповна задоволеною від кожного моменту!



Сандра Буллок для фотосесії журналу Vogue / Vogue