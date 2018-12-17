Cardi B одягнула вбрання від українського дизайнера: фото

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Cardi B
Cardi B / Instagram/ @iamcardib

Знаменитості зі світовими іменами все частіше обирають вбрання від українських дизайнерів. Відома американська хіп-хоп співачка Cardi B поповнила їхні ряди. Для виходу перед концертом у Нью-Йорку вона обрала пальто від одеського бренду WeAnnaBe.

У вбраннях від українських дизайнерів вже були помічені королева Ранія, Ledy Gaga, Дакота Джонсон та інші. Ряди цих знаменитостей поповнила американська співачка Cardi B.

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Перед концертом на площі Madison Square вона постала перед папараці у шерстяному пальто осінньо-зимової колекції з еко-хутром на лацканах від українського бренду WeAnnaBe. Дизайнером цієї марки одягу є українка Анна Сокіл. До слова, американська виконавиця вже не вперше вибирає українські наряди. В жовтні вона одягнула спідницю-олівець від бренду WeAnnaBe, а пізніше з'явилась у костюмі від марки Jimmy Kimmel Live.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WeAnnaBe (@weannabe)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WeAnnaBe (@weannabe)

 

Нагадаємо, нещодавно хіп-хоп виконавиця повідомила про розлучення зі своїм чоловіком музикантом Offset. Повідомлялося, що 26-річна зірка подала на розлучення через зраду свого коханого. Однак він заперечує це звинувачення і хоче повернутися в сім'ю. Offset почав виправдовуватися і благати Cardi B зберегти їхній союз. 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Музика Cardi B
Джерело: 24 канал
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