Cardi B показала неприємні наслідки пластичної операції: фото

Епатажна співачка Cardi B стала улюбленицею мільйонів не лише через співочий талант, а й через відвертість зі своїми шанувальниками. Так, новим щиросердечним зізнанням 26-річна виконавиця поділилася з фанатами напередодні.

На початку травня Cardi B розповіла, що перші пологи були для неї дуже складними, а також про те, що їй було важко прийти у форму після народження доньки. Саме тому вона звернулася за допомогою до спеціалістів – пластичні хірурги попрацювали над її талією та стегнами. Проте, як виявилося, ліпосакція не стала єдиним хірургічним втручання у її молодий організм.

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Cardi B наважилася на операцію на груди, через яку скасувала концерт у Балтіморі. Вона аргументувала свій вибір тим, що про мамопластику вона мріяла з дитинства. Однак операція залишила свої наслідки. Днями співачка поділилася знімком опухлих ніг, зізнавшись, що це побічний ефект після оперування. Через помітні набряки виконавиця знову повинна утриматися від навантажень і перенести кілька концертів, однак вона про свій вчинок не шкодує і операцією залишилася задоволена.