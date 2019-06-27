Cardi B повністю роздягнулася у провокаційному кліпі Press: 18+

Епатажна співачка Cardi B презентувала відвертий відеокліп на пісню Press, в які вона нібито відповідає на критику громадськості про себе. Трек повинен увійти в новий альбом співачки, реліз якого запланований у 2019 році.

Новий ролик на пісню Press був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки. Автором треку, який є першою сольною роботою співачки у цьому році, стала сама Cardi B.

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Режисером відео виступила Йора Францсіс (Jora Frantzis). У сюжеті кліпу йдеться про те, як артистку підозрюють у вбивстві, а вона намагається захистити себе на суді у яскравих дизайнерських образах. Згодом Cardi B таки потрапляє до в'язниці, де танцює оголеною серед інших танцівниць.



Cardi B у кліпі Press / Скріншот

Крім того, вихід кліпу на пісню Press стався майже одночасно з візитом співачки до кримінального суду Квінса, Нью-Йорк. Там вона проходить обвинуваченою у справі про напад на двох дівчат у барі в 2018 році.

Cardi B – Press: дивіться відеокліп 18+