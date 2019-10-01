Cardi B сміливо оголила груди у відвертій сукні: фото

Реперка Cardi B завоювала неофіційний титул серед шанувальників – "королева епатажу". Співачка вміє відверто одягатися і, водночас, бути впевненою у собі.

У понеділок, 30 вересня, ефектна Cardi B потрапила в об'єктиви папараці у відвертому образі в Парижі, де наразі проходить Тиждень моди.

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Для світського виходу реперка одягнула латексне плаття темно-фіолетового відтінку з дуже глибоким декольте. У такому вбранні зірка вкотре засвітила пишні груди. Додамо, що співачка не приховує того, що лягала під ніж пластичного хірурга.

Одного разу Cardi B навіть пожартувала у мережі про те, що не вміє плавати і через це вона зробила великі груди. "Щоб спливати", – жартома додала зірка.



Cardi B / Getty Images



Cardi B / Getty Images

Наступного дня, 1 жовтня, Cardi B завітала на шоу Chanel весна-літо 2020 у твідовому чорно-білому костюмі, який вона доповнила стильним капелюхом і пальто з популярним принтом під назвою "гусяча лапка".



Cardi B / Getty Images