Cardi B зізналась про домагання на фотосесії та виступила за рух #MeToo

Американська реп-виконавиця Cardi B вперше за довгий час наважилась розповісти про домагання, яких зазнавала під час роботи. Одного разу фешн-фотограф показав свій статевий орган прямо під час фотосесії.

26-річна виконавиця взяла участь у новому випуску програми Untold Stories of Hip Hop, де без найменувань журналу, його власника та фотографа поділилась неприємним інцидентом. Про це повідомляють на The Independent.

Читайте також: Жорстокий Голлівуд: найгучніші секс-скандали

Я ніколи не забуду, як знімалася для цього журналу. У якийсь момент фотограф наблизився до мене зі словами: "Так? Ви хочете потрапити до нас в журнал?". А потім він витягнув свій член. Я була страшенно зла і подумала, що це безумство. Перш ніж покинути зйомку, я його послала,

– пригадала Cardi B.

Вона додала, що найгіршим було навіть не це. Після зйомки вона розповіла власнику видання про домагання, а він не побачив у цьому нічого кримінального.

"Учасниці руху #MeToo – це дівчата, яких я знаю. Вони пройшли через ті ж приниження. Це дійсно відбувається кожен день", – висловила свою підтримку Cardi B руху проти домагань #MeToo.

Що відомо про рух #MeToo?#MeToo (Я теж – англ.) став популярним хештегом і миттєво почав ширитись у соцмережах у жовтні 2017 року після секс-скандалу у Голлівуді, пов'язаного з відомим продюсером Гарві Вайнштейном. Користувачі приєднувались до засудження сексуального насильства та домагань і ділились власними невтішними історіями. До флешмобу долучилось ичмало світових знаменитостей, зізнаючись у домаганнях зі сторони колег.