Cardi B зняла перуку посеред концерту: курйозне відео

Популярна американська реперка Cardi B вкотре оконфузилась під час свого виступу. Артистка просто на сцені зняла свою перуку та кинула її в прихильників.

Запальна реперка Cardi B – одна з бажаних гостей на музичних фестивалях, адже на її виступи очікують тисячі меломанів. І щоразу артистка не підводить своїх прихильників, демонструючи видовищне шоу. Та від конфузів Cardi B не застрахована.

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Так, під час Wireless Festival вона виконала запальний тверк під свою пісню. У запалі Cardi B скинула з голови перуку та жбурнула її в натовп, залишившись у спеціальній шапці тілесного кольору. Прихильниці реп-співачки, які отримали такий сувенір, не стримали емоцій та закричали від захвату.

Вже після виступу Cardi B пошкодувала про свій вчинок. На офіційній сторінці в Twitter вона розмістила курйозне відео з концерту та звернулась до прихильників з проханням повернути дорогу перуку. Однак користувачі мережі припустили, що кожен хотів би отримати своєрідний сувенір від Cardi B, тому перуку могли просто порвати.

I GOT CARRIED AWAY .......I want my wig back:/ Dm me . pic.twitter.com/YPAmSbb9uP — iamcardib (@iamcardib) 6 липня 2019 р.

Це далеко не єдиний курйоз, який стався з реперкою. Нещодавно Cardi B була хедлайнером популярного фестивалю Bonnaroo Arts And Music Festival, що у штаті Теннессі. Під час виступу на артистці тріснув комбінезон, оголивши її пишні сідниці. Конфуз не змусив артистку зупинити концерт, а за лічені хвилини вона вийшла на сцену в халаті та білизні.