Cardi B зробила пірсинг на обличчі: фото
Американська реперка Cardi B прославилася своїми сміливими образами та любов'ю до експериментів зі зовнішністю. Так, 15 лютого зірка зробила пірсинг губи.
Cardi B звернулася до послуг відомого тату-майстра Луїса Вегу, який опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото зі співачкою.
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На знімку знаменитість позує у джинсовій сорочці з відкритими плечима і насиченим макіяжем у синіх відтінках. На губах співачки видно новий пірсинг на губі.
Джерело: 24 канал
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