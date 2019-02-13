Cardi B зробила пірсинг на обличчі: фото

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Cardi B
Cardi B / www.gettyimages.com

Американська реперка Cardi B прославилася своїми сміливими образами та любов'ю до експериментів зі зовнішністю. Так, 15 лютого зірка зробила пірсинг губи.

Cardi B звернулася до послуг відомого тату-майстра Луїса Вегу, який опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото зі співачкою.

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На знімку знаменитість позує у джинсовій сорочці з відкритими плечима і насиченим макіяжем у синіх відтінках. На губах співачки видно новий пірсинг на губі.

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Cardi B
Джерело: 24 канал
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