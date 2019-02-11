Cardi B з'явилась на Греммі-2019 в незручній сукні з коханим, якого обіцяла покинути: фотофакт

Американська реперка Cardi B відзначилась на червоній доріжці Греммі-2019. На вручення музичних премій вона прийшла у незручній та досить екстравагантній сукні. Що цікаво, її підтримував чоловік, репер Offset, про розставання з яким вона оголосила наприкінці 2018 року.

Як відомо, Cardi B полюбляє вражати прихильників сексуальним сукнями, відтак на урочистій церемонії Греммі до неї була прикута велика увага ЗМІ. Але запальна Cardi B не вбрала одну зі своїх міні-суконь, надавши перевагу досить екстравагантному образу.

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Хіп-хоп співачка засвітилась у вінтажному вбранні від бренду Mugler, яке вони випустили ще в 1995 році. Сукня складалась з бежевого боді та завуженої на колінах оскамитової спідниці. Вбрання дуже нагадувало розкриту мушлю, а сама ж Cardi B була перлиною в ній.



Cardi B на Греммі-2019 в екстравагантній сукні /Getty Images

І хоч вбрання ефектно виділялось з-поміж сотень інших, однак воно було дуже незручним. Cardi B ледь пересувалась у сукні, а поряд з нею завжди крокував її чоловік Offset. Разом з коханим вона демонструвала ніжні та подекуди пристрасні почуття, що підтвердили їхнє воз'єднання.



Cardi B та Offset на Греммі-2019 / Getty Images



Cardi B на Греммі-2019 / Getty Images

Репер також підтримував свою кохану дружину у залі вручення премій Греммі, – Cardi B також удостоїлась нагороди в номінації "Найкращий реп-альбом".



Cardi B та Offset на Греммі-2019 / Getty Images

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Що відомо про розставання Cardi B та Offset?Ще у грудні 2018 року у своєму Instagram Cardi B повідомила своїх підписників, що вирішила порвати стосунки з батьком їхньої спільної доньки Калчер Карі Сефас. Причиною несподіваного розставання стала можлива зрада Offset, у якій вже давно підозрювала хіп-хоп співачка. Восени 2018 року через це Cardi B двічі "вляпалась" у скандали, коли встрягла у бійку з сестрами-барменами в стрип-клубі в Нью-Йорку. Знаменитість була переконана, що одна з сестер можливо перебувала в сексуальному зв'язку з її чоловіком. Через на неї подали до суду, однак всі судові засідання співачка ігнорувала.



Варто додати, що спільна донька американських виконавців стала першою дитиною для Cardi B і четвертою для Offset, який має трьох дітей з попередніх стосунків. Маля народилося через два тижні після того, як новоспечена мама підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.