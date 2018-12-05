Chanel більше не використовуватиме хутро та шкіру екзотичних тварин

Усі вироби, які французька компанія виготовляє зі шкіри екзотичних тварин будуть замінені на штучні матеріали.

Про це заявив президент будинку Chanel Бруно Павловські в інтерв'ю для журналу Women's Wear Daily.

Читайте також: Безсмертна історія: компанія Netflix присвятила новий фільм бренду Chanel

Він додав, що їх компанія відмовилася від використання хутра та шкіри екзотичних тварин, а саме змій, крокодилів, ящірок і скатів.

Говорячи про хутро, компанія і раніше випускала досить обмежену кількість товарів з цього натурального матеріалу,

– наголосив Бруно Павловські.

Такі дії Chanel привітала відома британська організація PETA, яка виступає за етичне ставлення до тварин.

Нагадаємо, 4 жовтня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що масове вбивство тварин для виготовлення хутряних шуб дуже небезпечне для довкілля – розкладені тіла тварин забруднюють ґрунт, водойми та повітря вірусами, бактеріями й токсичними речовинами.