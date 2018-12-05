Chanel більше не використовуватиме хутро та шкіру екзотичних тварин

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Chanel більше не буде використовувати хутро та шкіру екзотичних тварин
Chanel більше не буде використовувати хутро та шкіру екзотичних тварин / Фото з вільних джерел

Усі вироби, які французька компанія виготовляє зі шкіри екзотичних тварин будуть замінені на штучні матеріали.

Про це заявив президент будинку Chanel Бруно Павловські в інтерв'ю для журналу Women's Wear Daily.

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Він додав, що їх компанія відмовилася від використання хутра та шкіри екзотичних тварин, а саме змій, крокодилів, ящірок і скатів.

Говорячи про хутро, компанія і раніше випускала досить обмежену кількість товарів з цього натурального матеріалу,
– наголосив Бруно Павловські.

Такі дії Chanel привітала відома британська організація PETA, яка виступає за етичне ставлення до тварин.

Нагадаємо, 4 жовтня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що масове вбивство тварин для виготовлення хутряних шуб дуже небезпечне для довкілля – розкладені тіла тварин забруднюють ґрунт, водойми та повітря вірусами, бактеріями й токсичними речовинами.

Теги: LifeStyle Стиль і мода світ тварин Chanel
Джерело: Lifestyle
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