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Chanel шитиме захисні засоби для боротьби з коронавірусом

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Chanel / Фото з відкритих джерел

Популярний французький будинок моди Chanel приєднався до числа брендів, які виготовлятимуть захисні засоби для боротьби з пандемією коронавірусу. Виробники планують шити маски та сорочки.

Всесвітньо відомі бренди з різних куточків світу організовують виробництво засобів захисту, яких на даний час немає у необхідній для населення кількості. Chanel заявив, що запускає виробництво масок та сорочок, які допоможуть зменшити ризик інфікування. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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Наразі модний дім чекає на дозвіл для початку виробництва від французьких органів охорони здоров'я. Представники Chanel заявили, що до роботи залучать 4 500 своїх працівників. 

Сьогодні ми мобілізуємо свою робочу силу та наших партнерів для виготовлення захисних масок та сорочок,
– йдеться у заяві бренду.

Також будинок моди виділив у фонд державних лікарень 1,2 мільйона євро.


Модна захисна маска Chanel / Фото: Getty Images


Стильна захисна маска Chanel / Фото: Getty Images

Зазначимо, станом на 29 березня у світі підтвердили понад 722 тисячі випадків зараження коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла більше, ніж на 100 тисяч. Загалом від недуги померли 33 976 людей. Вдалося одужати 151 176 особам. Для убезпечення здоров'я та життя слід залишатися вдома, а при перших симптомах хвороби необхідно звернутися до сімейного лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Новини Франції
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