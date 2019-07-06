Чарівна Джіджі Хадід знялася для обкладинки італійського Vogue: миловидні кадри

Відома американська модель Джіджі Хадід стала чи не найулюбленішою моделлю для редакторів журналів Vogue. 24-річна «ангел» Victoria’s Secret вкотре знялася для обкладинки модного глянцю.

Обидві сестри Хадід користуються неабиякою популярністю у фешн-індустрії, проте в одному з інтерв'ю Белла зізналася, що у них з Джіджі є певні відмінності у смаках, що стосуються роботи у модній галузі. Ймовірно, саме тому Джіджі все частіше з'являється на обкладинках журналів, а Белла віддає перевагу показам.

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Так, нові фото, які є результатом співпраці з італійською командою місцевого Vogue, Джіджі Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Стилізацією зйомки займався італійський стиліст Olivier Rizzo. На портретному фото чарівна модель позує у чорному піджаку-oversize, з природнім макіяжем і розпущеним прямими волоссям. Ще кілька нових кадрів опублікували представники глянцю на офіційній сторінці Vogue Italia в Instagram.