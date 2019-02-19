Чарівна Кіра Найтлі приміряла сукню від Chanel: фото

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / www.gettyimages.com

33-річна зірка фільму "Анна Кареніна", яка є однією з найвідоміших та найпопулярніших актрис голлівудського кіно, Кіра Найтлі відвідала світову прем'єру фільму "Наслідки".

18 лютого ввечері у Лондоні акторка приголомшила всіх своїм виходом на червону доріжку у розкішній сукні від Chanel.

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Довге чорне плаття складалося з багатошарової спідниці з фатину і блискучим поясом-корсетом. Таке вбрання презентував легендарний дизайнер Карл Лагерфельд, який помер 19 лютого 2019 року, на показі модного дому у колекції осінь-зима 2004/2005.

Свій образ Кіра Найтлі доповнила легкими локонами із яскравою прикрасою на голові, а також легким макіяжем.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
​Кіра Найтлі / Getty Images


Сукня Chanel на показі осінь-зима 2004/2005
 

Що відомо про фільм "Наслідки"?Це військова драма режисера Джеймса Кента. Дія фільму розгортається в повоєнній зруйнованій Німеччині. У центрі сюжету англієць Льюіс Морган, який став тимчасовим мером Гамбурга і змушений відроджувати місто. Льюїс разом зі своєю дружиною заселяється в будинок, де також проживає німецький архітектор зі своєю нервовою донькою. Чи зуміє Льюїс утриматися від відплати?

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Теги: LifeStyle Chanel Стиль і мода Кіра Найтлі Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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