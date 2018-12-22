Чарівна учасниця Spice Girls виступила у фіналі шоу "Х-фактор" 9 сезон: неймовірне відео

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Солістка відомого гурту Spice Girls Мелані Сі
Солістка відомого гурту Spice Girls Мелані Сі / Фото з відкритих джерел

Традиційно в фіналі вокального шоу "Х-фактор" учасники співають в дуетах з популярними артистами і світовими зірками. Однією із запрошених зірок дев'ятого сезону проекту стала учасниця культових Spice Girls Мелані Сі.

22 грудня солістка Spice Girls вперше виступила на українській сцені для шоу "Х-фактор".

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Зірка виступила з однією з фіналістів проекту – Ольгою Жмуріною, наставником якої є Олег Винник. Приголомшливі учасниці виконали пісню солістки гурту – "Viva forever".

Відео виступу дуету Мелані Сі та Ольги Жмуріної:

Також Мелані Сі ексклюзивно для "Х-фактору" виконала кілька своїх хітів.

Окрім того, на сцену вийшли ще й легенда британської музики Alex Clare і український виконавець Монатік. 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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