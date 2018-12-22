Чарівна учасниця Spice Girls виступила у фіналі шоу "Х-фактор" 9 сезон: неймовірне відео
Традиційно в фіналі вокального шоу "Х-фактор" учасники співають в дуетах з популярними артистами і світовими зірками. Однією із запрошених зірок дев'ятого сезону проекту стала учасниця культових Spice Girls Мелані Сі.
22 грудня солістка Spice Girls вперше виступила на українській сцені для шоу "Х-фактор".
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Зірка виступила з однією з фіналістів проекту – Ольгою Жмуріною, наставником якої є Олег Винник. Приголомшливі учасниці виконали пісню солістки гурту – "Viva forever".
Відео виступу дуету Мелані Сі та Ольги Жмуріної:
Також Мелані Сі ексклюзивно для "Х-фактору" виконала кілька своїх хітів.
Окрім того, на сцену вийшли ще й легенда британської музики Alex Clare і український виконавець Монатік.