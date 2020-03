Чарлі Шин потрапив до секс-скандалу через фільм: актора звинуватили у педофілії

Голлівудський актор Корі Фельдман днями презентував документальний фільм "(Моя) правда: Зґвалтування двох Корі" (My) Truth: The Rape of Two Coreys). Кінострічка наробила чимало галасу, адже в ній чоловік зізнався, що був жертвою педофіла Чарлі Шина.

Як повідомляє Entertainment Weekly, у фільмі Корі Фельдман вирішив більше не приховувати факту сексуального насилля та розповісти світу свою історію. За словами актора, сталось це під час зйомок фільму "Лукас", коли йому було всього 13 років. У кінострічці брав участь 19-річний комедійний актор Чарлі Шин, якого чоловік публічно назвав педофілом. Важливо: Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду Фельдман заявив, що був не єдиною жертвою зіркового колеги. Його друг Корі Хейм, який помер від пневмонії у 2010 році, теж розповідав, що його зґвалтував Чарлі Шин. Він детально розповів мені про те, що сталося. Сказав, що Чарлі зґвалтував його серед білого дня між двома трейлерами. Хто завгодно міг пройти повз і побачити це,

– розповів зі сльозами Корі Фельдман.

Чарлі Шин та Корі Хейм на зйомках / Кадр з фільму Резонансну заяву підтвердили й інші знайомі покійного Корі Хейма. Зокрема, його колишня дружина розповіла глядачам документального фільму, що також знає цю історію чоловіка. Він поділився зі мною, розповівши, що на зйомках "Лукаса" став жертвою зґвалтування свого партнера по картині – Чарлі Шина,

– зазначила вона. Вперше про педофільні злочини у Голлівуді Корі Фельдман заговорив після смерті друга, у 2011 році. Тоді в одному з інтерв'ю він заявив, що є однією з жертв педофілів. Вже за 2 роки актор опублікував книгу, яку назвав "Коріграфією". У документальному фільмі Корі публічно звинуватив кількох людей, які начебто причетні до секс-скандалу: там фігурують імена актора Джона Гриссома, власника нічного клубу Альфі Хоффмана, колишнього менеджера зірок Марті Вайсс і актора Домініка Брашова.