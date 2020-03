Чарлі Шин прокоментував звинувачення у педофілії: деталі скандалу

Днями 54-річного американського актора звинуватили у педофілії. Жертвою Чарлі Шина став голлівудський актор Корі Фельдман, який оприлюдним зізнання у документальному фільмі "(Моя) правда: Зґвалтування двох Корі". Проте зірка запевнив, що всі звинувачення – це наклеп.

Відверте зізнання Корі Фельдмана облетіло весь світ. Він наважився пролити світло на події понад 30-річної давнини. Зірка зізнався, що у віці 13 років став жертвою сексуальних домагань старшого колеги по знімальному майданчику Чарлі Шина.

Як повідомляє видання Fox News, представник актора відреагував на документальну стрічку "(Моя) правда: Зґвалтування двох Корі" (My) Truth: The Rape of Two Coreys), якою Корі Фельдман звинуватив Шина у педофілії.

Ці хворі, перекручені та недолугі звинувачення ніколи не відбувалися,

– наголосили асистенти Чарлі Шина.

Крім того, Корі зауважив, що він не був єдиною жертвою колеги під час зйомок фільму "Лукас". Його товариш, Корі Хейм, який помер від пневмонії у 2010 році, теж розповідав, що його зґвалтував Чарлі Шин. Представники знаменитості зауважили, що варто звернути увагу на слова матері Корі Хейма, яка, на відміну від ексдружини сина, публічно заявила, що не вірить у згвалтування свого нащадка. Вона заявила, що нині її сина немає в живих, тому наважилася спростувати звинувачення самостійно.