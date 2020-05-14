Час йде, настрій залишається: Святослав Вакарчук порівняв сучасне і дитяче фото у день іменин

Український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 14 травня святкує свій 45-й день народження! В честь свята вокаліст оприлюднив в мережі архівну дитячу світлину, на якій так же само усміхається, як у дорослому віці.

На власній інстаграм-сторінці, яку Вакарчук зареєстрував у його минулорічний день народження, чоловік часто залишає архівні світлини своєї сім'ї та самого себе. У День матері 10 травня він опублікував фото, на якому його молода матір тримає за руки кількарічного Святослава у візочку.

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А кілька тижнів перед цим він залишив в мережі світлину свого батька – науковця Івана Вакарчука, який помер 5 квітня.

Втім нова фотографія додала настрою прихильникам, адже Святослав Вакарчук зробив колаж із кадрів, на якому Святослав усміхається ще в пелюшках та вже у зрілому віці.

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"Час йде, настрій і ставлення до життя залишаються!" – лаконічно прокоментував власне фото Вакарчук. Прихильники швидко взялись вітати свого кумира та бажають йому усього найкращого, а деякі навіть підмітили, що його секрет – "у дитячій щирості та відкритості попри усе".