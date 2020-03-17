Час для сина та саморозвитку: Тіна Кароль розповіла, як змінилось її життя на карантині

Впродовж останніх днів український уряд вживає посилені заходи безпеки, аби уникнути поширення коронавірусу. Так, більшість родин опинилися на вимушеному карантині. Співачка Тіна Кароль зізналася, що свідомо ставиться до проблеми та вже визначилася, як проведе час в ізоляції.

Українські зірки власним прикладом демонструють, що не варто впадати в паніку та перетворювати національний карантин на справжню трагедію. Так, у студії "Сніданку з 1+1" Тіна Кароль, яка одна з перших на теренах вітчизняного шоу-бізнесу відреагувала на спалах коронавірусу, висловила власне ставлення до пандемії.

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Виконавиця не приховує, що спалах захворювання позначився на звичному ритмі життя. Вона переконана, що сучасні обставини сприятимуть тому, що українці будуть ретельніше дбати про своє здоров'я та захищати організм.

Зараз контакт з людьми значно обмежився. Ми живемо в новій реальності, ніколи з цим не зіштовхувалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій та рівновагу… Ми всі навчимося правил гігієни,

– прокоментувала Тіна Кароль.

Співачка наглосила, що не варто сіяти паніку, а слід піклуватися та підтримувати одне одного. Крім того, Тіна Кароль зазначила, що карантин використовує як нагоду провести час з сином, який призупинив навчання в Лондоні та знаходиться в Україні поряд з мамою: "Для мене це був справжній челендж: закривають небо, а дитина повинна повернутися додому".

Для спільного дозвілля з сином Веніаміном вона обрала вивчення мов – англійську та французьку, якими володіє хлопчик. Сама ж Тіна Кароль пообіцяла натомість підтягнути сина в музиці.

Станом на 17 березня в Україні є 7 підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний. Четверо хворих – у Чернівецькій області. Перший пацієнт нарешті одужує, тест на коронавірус вперше показав негативний результат. Ще два випадки підтвердили у Києві . Один з пацієнтів контактував із жінкою з Радомишля, яка померла від коронавірусу, інша пацієнтка повернулася з курорту у Франції.