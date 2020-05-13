У світшоті з оголеними ногами: Надя Дорофєєва розповіла, що змушує її радіти

Відома українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" на карантині багато часу приділяє спілкуванню із прихильниками. Вона ділиться результатами домашніх фотосесій та публікує запальні ролики. У черговій публікації Надя розсекретила дрібниці, які роблять її щасливою.

Надя в ізоляції сумує за живим спілкуванням з людьми, часто влаштовує прямі ефіри та знімає влоги. Вона вирішила розповісти своїм шанувальникам про приємні дрібні речі, які роблять її щасливою кожного дня та звички, що можуть легко підняти настрій. Відповідним дописом артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нових світлин Дорофєєвої з нетерпінням чекають майже 5 мільйонів підписників. І вона не змушує їх довго очікувати. Виконавиця оприлюднила чарівне домашнє селфі. Вона позує, сидячи на підлозі та підігнувши ноги. Одягнена зірка у білий світшот із червоно-синім написом. Волосся забрала на бік, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Співачка Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva

У дописі знаменитість розповіла, що навчилася радіти усьому, навіть дрібницям.