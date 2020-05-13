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У світшоті з оголеними ногами: Надя Дорофєєва розповіла, що змушує її радіти

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Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva

Відома українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" на карантині багато часу приділяє спілкуванню із прихильниками. Вона ділиться результатами домашніх фотосесій та публікує запальні ролики. У черговій публікації Надя розсекретила дрібниці, які роблять її щасливою.

Надя в ізоляції сумує за живим спілкуванням з людьми, часто влаштовує прямі ефіри та знімає влоги. Вона вирішила розповісти своїм шанувальникам про приємні дрібні речі, які роблять її щасливою кожного дня та звички, що можуть легко підняти настрій. Відповідним дописом артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі

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Нових світлин Дорофєєвої з нетерпінням чекають майже 5 мільйонів підписників. І вона не змушує їх довго очікувати. Виконавиця оприлюднила чарівне домашнє селфі. Вона позує, сидячи на підлозі та підігнувши ноги. Одягнена зірка у білий світшот із червоно-синім написом. Волосся забрала на бік, а на обличчі зробила легкий макіяж. 

Надя Дорофєєва
Співачка Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva

У дописі знаменитість розповіла, що навчилася радіти усьому, навіть дрібницям.

  • Щаслива, коли п'є смачний гарячий чай з імбиром та медом. Обов'язково, щоб він був трішки гострим. 
  • Обожнює довго стояти під дуже гарячим душем, хоча знає, що це не дуже корисно.
  • Досі не вірить, що має власний автомобіль і кожен раз, коли сідає за кермо, відчуває себе маленькою, але дуже-дуже крутою.
  • Радіє, коли нікого не просила, а їй привезли неймовірно смачне лате, бо вона його обожнює.
  • Радіє, коли рядок із книжки може змотивувати до чогось нового.
  • Радіє, коли купила комусь подарунок і побачила, що він справді сподобався людині.
  • Їй приємно відчувати себе красивою та потрібною.
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Надя Дорофєєва
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