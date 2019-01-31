Чекайте фото, де я в Польщі на полуницях, – Леся Нікітюк дотепно відповіла хейтерам

Популярна телеведуча Леся Нікітюк вкотре вирушила на відпочинок. Зірка обрала для подорожі мальовничі пляжі на Мальдівах. Однак у мережі з'явилось кілька хейтерів, які розкритикували телеведучу через елітний відпочинок.

Шоу "Танці з зірками 2018", під час якого фіналістка проекту щодня отримувала десятки гнівних повідомлень, здається, настільки загартувало Лесю Нікітюк, що вона може дати відсіч будь-якому хейтеру. Упродовж 10 днів зірка публікувала чимало фото з Мальдівських островів, тому наткнулась на невеличку критику. Та норовлива Леся Нікітюк вирішила не мовчати, а хутко відповісти всім, хто заздрить їй.

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Телеведуча обрала для цього свій улюблений гумористичний стиль. За словами зірки, вона приїхала на курорт за запрошенням Мальдівського господарства, після чого вирушить на полуниці до Польщі.

Всім, хто заздрить, що я на Мальдівах! Я була там за запрошенням господарства "Мальдівські паростки". Скоро чекайте фото, де я в Польщі на полуницях,

– написала вона.

Окрім цього, Леся Нікітюк показала, як власноруч посадила пальму. Дерево вона назвала своїм іменем в мережі – Леді Ле. Зірка з гумором попросила прихильників полити її деревце, коли ті відвідають Мальдіви.