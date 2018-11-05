Ченнінг Татум підігрів чутки про роман з британською співачкою: деталі

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Ченнінг Татум та Джессі Джей
Ченнінг Татум та Джессі Джей / www.cosmo.com.ua

Голлівудський красень Ченнінг Татум спровокував чимало розмов неоднозначним дописом у своєму блозі. Актор підіграв чутки ЗМІ про його роман з британською поп-співачкою Джессі Джей.

Популярний актор Ченнінг Татум після розлучення з Дженною Д’юенн привертає до себе дедалі більшу увагу журналістів. Відтак кожний коментар та публічний допис стають приводом для чималих розмов.

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Раніше західні ЗМІ застукали пару на кількох побаченнях. Ченнінг та Джессі виглядали щасливо, тримались за руки та посміхались, проте відверто не показували своїх почуттів. Відтак, не отримавши коментарів від закоханих, журналісти тільки здогадувались, що вони закрутили роман. Чутки підтверджували й інсайдери, які зазначали, що стосунки Ченнінга Татума та Джессі Джей тривають кілька місяців. 

Вперше сам актор підіграв всі здогадки неоднозначним дописом. Ченнінг Татум показав кадри з концерту Джессі Джей та не стримував свого захвату від перегляду шоу. 

Ця жінка просто вилила свою душу на сцені в королівському "Альберт-Холі". Всі, хто там були, побачили щось особливе,
– написав Ченнінг Татум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 

Джессі Джей теж відвідує шоу свого бойфренда. Зірка засвітилась на Magic Mike Live, що відбулось у Лондоні. Артистка відзначила талановиту гру Ченнінга Татума та засипала його компліментами. 

Хто такий Ченнінг Татум?Це популярний актор, який зіграв головні ролі у кінострічках "Крок вперед", "Супер Майк", "Мачо і ботан", "Клятва", "Дорогий Джон", "Вона – хлопець", "Штурм Білого дому", "Удача Лохана" та ін. 

Історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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