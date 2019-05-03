Ченнінг Татум поділився знімком, на якому він повністю голий (18+)

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Ченнінг Татум
Ченнінг Татум / Instagram/ @channingtatum

39-річний голлівудський актор Ченнінг Татум через власну необачність був змушений поділитися занадто відвертим знімком. Однак через шалений успіх видаляти його з соціальних мереж наміру немає.

Напередодні, 3 травня, шанувальники Ченнінга Татума піддалися шоковому стану. Голлівудський актор опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому він приймає душ.

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Повністю оголений Ченнінг прикрив інтимну частину тіла руками, стоячи під струмом води. Фанати знаменитості оцінили його відвертість і поставили максимальну кількість вподобань. Якщо в середньому знімок актора отримував 500-800 тисяч "лайків", то сексуальна світлина стала тріумфатором його акаунту, отримавши понад 3 мільйони "сердечок" від прихильників.

Найцікавіше те, що знімок Ченнінг Татум опублікував лише тому, що програв у своєї нової дівчини Джессі Джей у суперечці, а така світлина була її бажанням.

Ченнінг Татум
Ченнінг Татум / Instagram / @channingtatum

blog_ava
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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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