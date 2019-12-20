Ченнінг Татум та Джессі Джей більше не разом, – ЗМІ

Американський актор та попспівачка розійшлися після року стосунків. Інсайдери стверджують, що на заваді спільному майбутньому стала відстань та різні пріоритети в житті. Разом вони весело проводили час, але ні до чого більшого це не призвело.

39-річний продюсер та модель офіційно розлучився з дружиною, американською танцівницею Дженною Лі Деван більше року тому. За їхнім романом глядачі спостерігали ще від спільних зйомок у музичній мелодрамі "Крок вперед". Тоді почуття зі знімального майданчика перейшли у реальне життя і на 12 років перетворили акторів в одну з найміцніших і зразкових пар Голлівуду.

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Їхнє кохання закінчилося навесні 2018 року після 9 років шлюбу. Тоді Ченнінг Татум розпочав нові стосунки з відомою 31-річною британською виконавицею Jessie J. Роман підтвердили самі зірки восени 2018 року. Проте близько місяця тому пара вирішила розійтися, як повідомляє видання People.

Близьке оточення колишніх коханих стверджує, що Ченнінг Татум та Джессі Джей не влаштовували сварок та скандалів під час розставання. Вони вирішили залишитися друзями. Серед причин, які могли б стати на заваді розвитку стосунків, була відстань. Адже чоловік прагнув якомога більше часу проводити зі своєю шестирічною донькою Еверлі.

У суді він вимагав від екс-дружини скласти графік зустрічей з дівчинкою, аби вони могли порівно приділяти час дитині. Для його обраниці Джессі Джей було комфортніше жити у рідній Британії.

Також інсайдери переконують, що закохані мали різні життєві пріоритети і їхні погляди на майбутнє розходилися.



Ченнінг Татум та Джессі Джей / Instagram / sitesodapop

Раніше Джессі Джей в інтерв'ю The Times повідомила, що спершу вони просто спілкувалась із Ченнінгом Татумом, як друзі. Романтичні стосунки у неї розпочались тільки після того, як актор офіційно розлучився.