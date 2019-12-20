24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Ченнінг Татум та Джессі Джей більше не разом, – ЗМІ

134 Читать новость на русском
Ченнінг Татум та Джессі Джей / Instagram / @themoodmagazine_

Американський актор та попспівачка розійшлися після року стосунків. Інсайдери стверджують, що на заваді спільному майбутньому стала відстань та різні пріоритети в житті. Разом вони весело проводили час, але ні до чого більшого це не призвело.

39-річний продюсер та модель офіційно розлучився з дружиною, американською танцівницею Дженною Лі Деван більше року тому. За їхнім романом глядачі спостерігали ще від спільних зйомок у музичній мелодрамі "Крок вперед". Тоді почуття зі знімального майданчика перейшли у реальне життя і на 12 років перетворили акторів в одну з найміцніших і зразкових пар Голлівуду. 

Читайте також: Я виплакалась, – Дженна Д'юенн вперше розповіла про розлучення з Ченнінгом Татумом

Їхнє кохання закінчилося навесні 2018 року після 9 років шлюбу. Тоді Ченнінг Татум розпочав нові стосунки з відомою 31-річною британською виконавицею Jessie J. Роман підтвердили самі зірки восени 2018 року. Проте близько місяця тому пара вирішила розійтися, як повідомляє видання People

Близьке оточення колишніх коханих стверджує, що Ченнінг Татум та Джессі Джей не влаштовували сварок та скандалів під час розставання. Вони вирішили залишитися друзями. Серед причин, які могли б стати на заваді розвитку стосунків, була відстань. Адже чоловік прагнув якомога більше часу проводити зі своєю шестирічною донькою Еверлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Channing Tatum (@channingtatum)

У суді він вимагав від екс-дружини скласти графік зустрічей з дівчинкою, аби вони могли порівно приділяти час дитині. Для його обраниці Джессі Джей було комфортніше жити у рідній Британії. 

Також інсайдери переконують, що закохані мали різні життєві пріоритети і їхні погляди на майбутнє розходилися.

Ченнінг тейтум і джессі джей
Ченнінг Татум та Джессі Джей / Instagram / sitesodapop

Раніше Джессі Джей в інтерв'ю The Times повідомила, що спершу вони просто спілкувалась із Ченнінгом Татумом, як друзі. Романтичні стосунки у неї розпочались тільки після того, як актор офіційно розлучився.

Легалізація видобутку бурштину: Рада прийняла важливий закон
сьогодні
4789
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 381
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7706
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 598
19 грудня 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1470
18 грудня 18:50 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 3029
Новини
Більше новин
Залиште відгук