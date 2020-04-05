Ченнінг Тейтум і Джессі Джей вкотре розійшлись після чергового примирення, – ЗМІ

Американський актор та попспівачка розійшлися у грудні 2019 року через постійну відстань між ними та різні пріоритети в житті. У січні 2020-го з'явилась інформація, що вони возз'єднались, а тепер західні ЗМІ говорять про те, що пара знову не разом.

39-річний актор та 32-річна співачка, згідно з інформацією джерела People, розійшлись після двох місяців нових стосунків. Про це стало відомо 4 квітня.

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Це був дружній розрив. Вони знову намагались працювати над стосунками, але зрозуміли, що їм краще залишитись друзями,

– повідомив інсайдер видання.

Як відомо, у квітні 2018 року Ченніг Тейтум розлучився зі своєю дружиною Дженною Деван. Вже через пів року актора помітили на побаченні зі співачкою Джессі Джей. У мережі одразу ж почали звинувачувати зірку у розбитті сім'ї, однак артистка заявила, що на рішення актора не мала жодного впливу, адже почала зустрічатись з ним після офіційного розлучення. Однак вже у грудні 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Тейтум та Джессі Джей більше не разом.

Про в середині січня папараці запримітили їх разом на одній з прогулянок Лос-Анджелесом, а на червоній доріжці премії "Людина року MusiCares 2020" вони вийшли разом як пара. Згодом Ченнінг виклав у своєму фотоблозі в інстаграмі романтичне фото, на якому його цілує кохана.