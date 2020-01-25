Ченнінг Тейтум підтвердив відновлення стосунків з Джессі Джей: перший публічний вихід пари

Американський актор та попспівачка розійшлися після тривалих стосунків у грудні минулого року. Тоді причиною розриву називали відстань та різні пріоритети в житті. Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що закохані знову разом. Аби не випробовувати терпіння прихильників, пара здійснила спільний публічний вихід, який розставив все на свої місця.

Вперше про розрив зіркової пари заговорили близько місяця тому. Як повідомляли представники близького оточення, Ченнінг Татум та Джессі Джей не влаштовували сварок та скандалів під час розставання. Вони вирішили залишитися друзями. Проте почуття виявилися сильнішими, ніж будь-які випробування.

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Час, який зірки провели окремо, дав змогу зрозуміти, що їм дійсно краще бути разом, ніж порізно. Вчора, 29 січня, закохані постали разом на червоній доріжці премії "Людина року MusiCares 2020" у Лос-Анджелесі, яка щорічно нагороджує музикантів за їхній вклад у світову індустрію. Ченнінг Тейтум з обраницею Джессі Джей сміливо позували у світлі софітів перед спалахами камер.



Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей на премії "Людина року MusiCares 2020" / Getty Images

Для першого публічного виходу після розставання британська співачка обрала досить відвертий образ. Зірка постала у сріблястій сукні з відкритою спиною та високим розрізом, який повністю оголив ноги знаменитості. Джессі Джей доповнила образ босоніжками, сумкою та сережками-кільцями у тон вбрання. Ченнінг Тейтум постав у стриманішому вбранні, обравши для червоного хідника класичний чорний костюм та лофери.

Крім того, за кілька годин після церемонії на офіційній сторінці знаменитого актора в інстаграмі з'явилося зворушливе фото, на якому Джессі Джей цілує коханого в щічку. Ще більшої зворушливості кадру додали головні убори зірок у вигляді єдинорогів. Також він поділився кадром з вечірки, на якому розкішна виконавиця постала сама в звабливій позі.

Подивіться, як цей єдиноріг співав сьогодні ввечері,

– прокоментував Ченнінг Тейтум, натякаючи на виступ коханої у рамках престижної премії.