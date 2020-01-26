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Ченнінг Тейтум та Дженна Деван офіційно розлучились, – ЗМІ

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Ченнінг Тейтум і Дженна Деван розлучились / people.com

Голлівудські актори Ченнінг Тейтум та Дженна Деван офіційно розірвали шлюб. Розлучення тривало близько 1,5 роки, а найбільш спірним питанням була опіка над їхньою 6-річною донькою Еверлі.

Як повідомляє видання People, ще у листопаді 2019 року Ченнінг Тейтум і Дженна Деван офіційно розірвали шлюб. Однак папери не приводили в дію, оскільки для обговорення юристів залишилось питання про опіку над донькою. Та днями актори все ж дійшли згоди та розділили обов'язки порівно. 

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За даними журналістів, Ченнінг та Дженна матимуть рівну кількість днів для проведення з маленькою Еверлі. Обидвоє батьків братимуть участь в її вихованні. Окрім цього, Ченнінг Тейтум та Дженна Деван погодились, що не будуть показувати обличчя доньки у соціальних мережах та не використовуватимуть її ім'я для будь-яких прибуткових проєктів чи інтерв'ю. 

Інсайдери стверджують, що саме Тейтум наполягав на тому, щоб юристи чітко розписали у документі спірні питання. Зокрема, вони включили до угоди графік проведення канікул та свят – День подяки, Геловін, Різдво, День батька та матері і день народження самої Еверлі. Частину цих свят дівчинка проведе з Ченнінгом Тейтумом, а іншу – з мамою Дженною Деван.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

Як відомо, історія кохання між Ченнінгом Тейтумом та Дженною Деван підкорила Голлівуд. Пара познайомилась у 2006 році під час зйомок романтичної кінострічки "Крок вперед". Після цього актори закохались та вже у 2009-му пішли до вівтаря. Щоразу Ченнінг та Дженна демонстрували особливу ідилію, тому чутки про розрив приголомшили всіх прихильників. 

Згодом пара вирішила підтвердити інформацію про розірвання шлюбу. За їхніми словами, 9 років стосунків не минули даремно, а після розлучення вони все ж залишаться друзями. Ченнінг Тейтум та Дженна Деван запевнили, що причиною не були сварки, а рішення вони прийняли разом. 

Наразі обидвоє акторів активно будують своє особисте життя. Ченнінг Тейтум закрутив роман зі співачкою Джессі Джей, а от Дженна очікує на дитину від актора Стівена Казі. Ймовірно, обидвоє зірок прагнуть узаконити свої нові стосунки, тому й пришвидшили процес розлучення та пішли на компроміси в угоді. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
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