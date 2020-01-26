Ченнінг Тейтум з обраницею Джессі Джей приголомшив виходом на світському заході

Вчора, 25 січня, найпопулярніші представники сучасної музичної індустрії зібралися на престижній гала-вечірці Клайва Девіса, яку вважають репетицією Греммі. Американський актор не міг не підтримати кохану в такий знаковий вечір, тому вкотре постав зі своєю обраницю на червоному хіднику.

Завтра, 27 січня, всі популярні артисти зберуться у Лос-Анджелесі на урочистій церемонії нагородження преміями Греммі 2020. Зірки ретельно готуються приголомшувати світ своїми ефектними виходами, саме тому на гала-концерті Клайва Девіса вони постали у розкішних образах від найвідоміших модних будинків.

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Однією з найочікуваніших стала поява на червоній доріжці Ченнінга Тейтума та співачки Джессі Джей, які відновили стосунки після нетривалого розставання. Днями пара з'явилася разом на премії "Людина року MusiCares 2020" у Лос-Анджелесі, яка щорічно нагороджує музикантів за їхній вклад у світову індустрію. Цей вихід остаточно підтвердив відновлення зіркового роману.

Проте 39-річний актор та 31-річна британська виконавиця вирішили не обмежуватися одним світським виходом та разом підкорили гостей гала-концерту американського продюсера. Для червоного хідника Джессі Джей обрала досить відверту сукню, яка підкреслила її спокусливі форми.

Вона постала у напівпрозорому вбранні з невеликим шлейфом та оголеними плечима. Звабливий look знаменитість підкреслила масивними сережками-кільцями, зухвалим макіяжем смокі-айс та насиченою червоною помадою. Виконавиця обрала досить стриману зачіску, зібравши волосся у пучок.

Ченнінг Тейтум обрав для вечірки вбрання total black, з'явившись у вишуканому костюмі з атласними вставками. Актор не відводив очей від коханої та супроводжував її впродовж всього заходу. Судячи з усього, розрив, який тривав всього місяць, надихнув пару на палкі почуття, які сприятимуть їхньому міцному союзу.



Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей / Getty Images