Через 20 років після розлучення: Джим Керрі зізнався, що шкодує про розрив із Рене Зеллвегер

Відомий канадський та американський актор Джим Керрі вперше зізнався, що він шкодує лише про розрив із однією жінкою – Рене Зеллвегер. Пара розійшлася у 2000 році.

58-річний Джим Керрі зробив досить неочікувану заяву. Він та американська акторка Рене Зеллвегер розірвали стосунки 20 років тому. Тепер знаменитість зізнався, що він дуже жалкує, бо їхня історія кохання не має продовження. Про це йдеться у виданні The Daily Mail.

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Що відомо про стосунки Джима Керрі та Рене Зеллвегер?

Джим та Рене познайомилися в 1999 році на зйомках стрічки "Я, знову я та Ірен". Саме там вони закохалися один в одного і навіть повідомили про заручини. Проте стосунки тривали недовго. Вже в грудні наступного року актори розійшлися.

Джим Керрі відомий за роллю у стрічці "Маска". Нещодавно він випустив сатиричну біографію, де описав свої стосунки з жінками. А днями на одному із радіо дав інтерв'ю, в якому заявив, що шкодує про розрив з Рене Зеллвегер. Через 20 років після розставання Джим назвав акторку "коханням свого життя".

Це правда, і вона була особливою для мене, дуже особливою. Я думаю, що вона прекрасна,

– заявив Керрі.



Джим Керрі та Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

Особисте життя Джима Керрі

Джим одружився в 1987 році із Малісою Уомер. Цього ж року у пари народилася донька Джейн Ерін. Їхні стосунки не були ідеальними і численні сварки привели до розлучення. Керрі змушений був виплатити дружині 7 мільйонів доларів. У нього почалася депресія, з якою намагався боротися за допомогою таблеток. Проте вони не приносити користі і згодом він прийняв рішення займатися спортом та приймати вітаміни.

У 1996 році Джим одружився зі своєю партнеркою по фільму "Дурний та ще дурніший" Лорен Холлі. У шлюбі пара пробула лише десять місяців.

Після цього Керрі мав романтичні стосунки із Рене Зеллвегер, своїм особистим лікарем Тіффані Сільвер та моделлю журналу Playboy Анін Бінг.

Протягом п'яти років (2005-2010) зустрічався із Дженні Маккарті. У цих стосунках Джим поводився напружено та дивно.

У 2012 році Керрі почав зустрічатися із Катріоною Уайт, проте через декілька місяців вони розлучилися. У травні 2015 року пара відновила стосунки, але вже в вересні знову посварилася. 28 вересня 2015 року Катріона вчинила самогубство та залишила колишньому коханому записку. Для Джима ця втрата була справжньою трагедією.