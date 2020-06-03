Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська не соромиться оголюватися на камеру. Проте зірка зізналася, що її перша еротична зйомка була для неї справжнім випробуванням. Сьогодні відверта співачка колись зніяковіло прикривала принади перед фотографами.

35-річна Слава Камінська – одна з найвідвертіших артисток українського шоу-бізнесу. Проте для програми "Ранок з Україною" вона зізналася, що раніше до еротичних зйомок оголеною готова не була.

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Зірка пригадала гіркий досвід першої зйомки у стилі ню для видання Playboy. На той час вона вже була відома, як солістка гурту "НеАнгели", продюсером якого став Юрій Нікітін. Співачки Слава Камінська та Вікторія Смеюха здобули прихильність української публіки, а увагу чоловічої аудиторії завойовували пікантними сценічними образами та еротичними фото на сторінках та обкладинках глянців.

Камінська зізналася, то тоді Нікітін відправив її першою позувати оголеною на камеру, аргументуючи це тим, що вона мала б показати приклад молодшій Вікторії. Проте Слава почала прикривати тіло руками, соромлячись фотографа. Натомість її колега швидко оголилася. "Проте Віка – опа, полетів бюстгальтер, трусики", – з гумором пригадала знаменитість.

Слава Камінська не стала пояснювати причину своєї сором'язливості, проте вона натякнула на неї іншим досвідом на телебаченні. Співачка вперше потрапила на екрани учасницею романтичного реаліті-шоу "Острів спокус" разом зі своїм університетським товаришем Андрієм Скориним. Тоді вони імітували стосунки на камеру, прокладаючи собі дорогу в український шоу-бізнес.

Слава, пригадуючи цей обман, шокувала зізнанням: "Тоді я була не дуже симпатичною і на екран через ліжко мене б не взяли". Знаменитість не приховує, що вона вдавалася до пластичних операцій та корегувала свою зовнішність.