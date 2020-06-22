Резонансна ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова повпливала на його кар'єру. Наразі кілька проєктів, які невдовзі мають вийти на великий екран, можуть відредагувати. Творці серіалу "Вампіри середньої смуги" вже шукають заміну Єфремову.

Реакція кіноіндустрії на ДТП з Єфремовим

Після смертельної ДТП чимало представників кіно прокоментували ситуацію з Михайлом Єфремовим. Багато акторів засудили колегу за водіння в нетверезому стані, інші – стали на його захист. А от представники кіно задумались над тим, чи залишати сцени за участю скандального актора, повідомляє "Комсомольская правда".

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Зокрема, творці серіалу "Вампіри середньої смуги" вже вирішили перезняти сцени без Михайла Єфремова. У стрічці актор мав головну роль – вампіра Святослава Вернідубовіча. Наразі продюсери проєкту шукають заміну Єфремову та планують продовжити зйомки взимку 2021 року.

"Чекаю, поки ми почнемо перезнімати "Вампірів середньої смуги". Продюсерами було прийнято рішення, що роботу ми доробимо, але без Михайла Олеговича. Затвердять іншого актора. Але треба дочекатися холодної пори року, без зелені. Тоді й почнемо знімати", – розповів колега Єфремова Дмитро Лисенков.



Михайло Єфремов у серіалі "Вампіри середньої смуги" / Фото КиноРепортер

Зазначається, що роль можуть віддати Олегу Стоянову, який був на кастингах серіалу та взяв участь у зйомка пілотної серії.

Окрім цього, вирішується доля двох фільмів, в яких зіграв Михайло Єфремов. Мова йде про "Воротар галактики" та "Коник-горбоконик". Наразі представники кінострічок не коментують ситуації, заявляючи тільки, що вони вийдуть у прокат. Та чи перезніматимуть сцени, де є скандальний актор, поки невідомо.

Що відомо про ДТП за участю Єфремова

56-річний Михайло Єфремов напідпитку сів за кермо та скоїв ДТП в Москві. Позашляховик актора виїхав на зустрічну смугу та протаранив інше авто. Внаслідок зіткнення загинув Сергій Захаров, який працював водієм-кур'єром та на час смертельного інциденту доставляв продукти.

Сам Михайло Єфремов не постраждав та наразі перебуває на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що у крові актора були сліди алкоголю. Про це свідчили і відео очевидців, на яких чоловік не розумів, що відбувається, та ледве стояв на ногах. Наразі Єфремова визнали осудним, йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Російський актор вже визнав свою вину і вибачився перед родичами загиблого Сергія Захарова. Він готовий передати рідним фінансову допомогу, яка, як запевняє Михайло Єфремов, не є відкупом, а "спробою спокутувати вину". Суд ще не виніс вирок у справі резонансної ДТП.