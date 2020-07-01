Через рік після усиновлення дітей співачка Sia стала бабусею

44-річна австралійська співачка Sia всього лише за рік встигла пізнати радість не лише материнства, а й статус бабусі. Все тому, що в одного з її прийомних синів, якому на момент всиновлення було 18 років, народилося двоє дітей.

Ця історія могла б стати чудовим сюжетом для кінострічки, але співачка Sia сама не може повірити, що з нею це сталось насправді. Відомо, що минулого року вона всиновила двох темношкірих хлопців, яким було по 18 років. В одного з них нещодавно народилась двійня. Про це зірка повідомила у шоу Zane Lowe's Apple Music.

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У мого молодшого сина народилися двоє дітей. Я була в шоці, але зараз все нормально. Вони кличуть мене Нана. Вмовляю їх звати мене просто "люба", за прикладом Кріс Дженнер,

– пожартувала Sia.

Разом з цим жінка поділилась менш радісними новинами. Її сини наразі проходять програми, які допомагають їм впоратися з минулими душевними травмами. Старший вже робить успіхи та готовий покинути терапію, в той час як молодший, що став батьком, ще не впорався з проблемами.

"Я молюся, щоб він впорався, тому що мені для позбавлення від наслідків власних травм було потрібно багато часу. З травмою можна впоратися, коли у тебе спокійне і безпечне життя. Тому я просто намагаюся зробити для дітей все, що в моїх силах", – поділилась стурбована Sia.

Вона додала, що краще зрозуміла проблеми темношкірих людей, коли всиновила своїх дітей: "Мені соромно. Соромно, що мені було потрібно усиновити двох темношкірих хлопців, щоб по-справжньому зрозуміти, через що вони проходять щодня. Два темношкірих сина допомогли мені побачити, як багато "білих привілеїв" у мене було".

Що відомо про особисте життя Sia?

Знаменита співачка з Австралії на початку своєї кар'єри зустріла кханого Дена. Пара подорожувала Європою і згодом відправилась в Таїланд. Поки вона залишилась на відпочинку, коханий повинен був відправитись у Лондон. Але там його збив автомобіль, тому Sia встигла з ним попрощатись лише на його похороны. Після цього її життя різко змінилось – вона почала вживати наркотики в компанії 13 австралійців, з якими жила в одній квартирі, а також зловживати алкоголем. Згодом вона пережила нервовий зрив та мала не одну терапію. Через деякий час вона відкрито заявила, що є бісексуалкою.

Поміж всіх романів співачки лише один мав місце у шлюбі – з кінорежисером Еріком Андерсом Ленгом. Вперше їх побачили разом у 2014 році, а згодом стало відомо, того ж року вона з ним одружилась. У 2016 році шлюб пари розпався. Незважаючи на це, вона стала матір'ю, всиновивши у 2019 році двох синів.