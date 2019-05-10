Через ДТП Макс Барських може пропустити престижну подію: деталі

Днями вітчизняні ЗМІ вибухнули новиною: Макс Барських, який активно гастролює в Росії та отримує там премії, потрапив у ДТП. Інцидент прокоментували представники співака.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, моторошна аварія сталась у Лос-Анджелесі, де 29-річний співак записує новий альбом. Внаслідок зіткнення з іншим автомобілем Макс Барських отримав незначні травми, а його життя врятували паски безпеки.

Читайте також: У Росії в страшній ДТП загинули двоє відомих коміків: фото та відео

Однак представники співака розповіли, що досі лікарі проводять його обстеження та підозрюють, що Макс Барських отримав струс мозку. Це ставить під загрозу його участь у грандіозній світській події – відкритті Каннського кінофестивалю, що пройде у вівторок, 14 травня. Медики не радять артисту здійснювати авіапереліт через загрозу погіршення стану здоров'я.

Серйозна ДТП, яка трапилася з артистом в Лос-Анджелесі, відбулася за кілька днів до його відправлення на Каннський кінофестиваль в якості гостя. Зараз поїздка залежить від висновку лікарів: якщо підозра на струс мозку підтвердиться, поїздку доведеться скасувати,

– розповіли представника Макса Барських.

Окрім цього, менеджери артиста показали моторошне фото з місця інциденту. На кадрі видно, що елітне авто Макса Барських вщент розтрощене. Під час зіткнення спрацювали подушки безпеки, а мотор задимівся, тому співак не одразу зміг покинути салон іномарки.



Макс Барських потрапив у ДТП: фото з місця аварії / прес-служба

Одразу після аварії артист поділився пережитим із прихильниками та зізнався, що тільки за крок до смерті зрозумів, наскільки забуває цінувати своє життя. Всім Макс Барських порадив користуватись пасками безпеки, адже саме вони інколи рятують життя водія.

"Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні і цінуйте все, що маєте, і всіх, хто навколо", – порадив артист.