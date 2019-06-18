Через фото чобота на фоні літаків: Беллу Хадід звинуватили у расизмі

Знаменита американська модель Белла Хадід опинилася у центрі скандалу. 22-річна зірка подіумів, якою надихаються у різних країнах світу, продемонструвала свою неполіткоректність, як здалося її шанувальникам, стосовно окремих національностей.

Як і в кожної моделі, у Белли Хадід дуже насичений графік, тому вона часто ділиться кумедними фотографіями з аеропорту під час очікування на свій літак. Проте одне з її Instagram-Stories неабияк схвилювало її прихильників, через що вона опинилася у центрі скандалу і публічно вибачилася за це на своїй сторінці.

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Белла Хадід опублікувала тимчасовий знімок, на якому була її нога взута у чоботі, а на другому плані, за просторими вікнами, кілька літаків з прапорами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Прихильники сприйняли її жест за расизм, який виражався у тому, що модель нібито наступає на державні символи країн.



Фото, через яке Беллу Хадід звинуватили у расизмі / Скріншот з Instagram

У соцмережі поширився флешмоб, у якому брали участь жителі цих та інших країн. Користувачі публікували свої обурення під хештегом #BellaHadidIsRacist. 22-річна Белла публічно вибачилася за непорозуміння між нею та її фанатами, запевнивши, що у її думках не було нічого поганого.

Всім привіт! Я пишу це, щоб прояснити кілька речей, які зараз висять важким тягарем на моєму серці ... По-перше, я ніколи не хотіла, щоб мої дописи в соцмережах використовувалися для розпалювання ненависті до кого-небудь, а особливо щодо прекрасної і сильної спадщини моєї власної культури. Я люблю і завжди дбаю про мусульманську і арабську частину моєї сім'ї так само, як мої брати і сестри. Я не просто поважаю свою культуру, але завжди намагаюся захищати ідеї, які вважаю правильними, особливо, коли це стосується великого Близького Сходу. Я ніколи не буду погано говорити про ці країни, тільки про любов і їх красу, як вчили мене мої тітка і батько. Розуміти, що я розчарувала вас, мені дуже боляче,

– написала Белла Хадід.

Після цього вона продовжила звернення в іншому Instagram-Stories. "Фотографія мого чобота, яка з'явилася в "Сторіс" у мене вчора, не має ніякого відношення до політики. Чесне слово. Я просто не звернула уваги на літаки на задньому плані, ось і вся правда. Я ні в якому разі не хотіла проявити неповагу до цих авіакомпаній або образити ці дивовижні країни. Приношу свої щирі вибачення всім, кого я образила, особливо Саудівській Аравії та ОАЕ. Я сподіваюся, ви зможете зрозуміти, що все це просто страшне непорозуміння. Надалі я буду більш обережна, – завершила модель.

Варто відзначити, що Белла Хадід звернулася до прихильників не лише на англійській, але й продублювала вибачення на арабській.



Вибачення Белли Хадід / Скріншот з Instagram