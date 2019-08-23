Через конфлікт Disney та Sony майбутнє фільму "Людина-павук" досі не визначено: деталі скандалу

Після виходу останньої частини фільму від студій Disney і Marvel, яка мала назву "Людина-павук: Далеко від дому", два кіногіганти не можуть порозумітися щодо прибутку від майбутніх картин. Тому статус наступної частини улюбленого супергеройського екшну поки що залишається під знаком питання.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Відомі кіностудії не можуть домовитися про розподіл прибутку від фільмів про Людину-павука. Попри те, що права на фільм "Людина-павук" належить компанії Sony. Sony придбала права на кіноперсонажа у 1999 році, однак пізніше Disney купив Marvel за 4 мільярди доларів.

Раніше компанія Disney отримувала 5% виторгу від доходу фільмів з Людиною-павуком. Однак після того, як остання частина фільму "Людина-павук: Далеко від дому" з персонажем зібрала у прокаті рекордні для Sony 1,1 мільярда доларів, перші забажали отримувати половину прибутку.

Ба більше, у фільмі "Месники: Завершення", який став найкасовішим в історії і побив 10-річний рекорд "Аватару", також грає той самий актор Том Холланд. На разі, компанії не можуть дійти згоди, тому майбутнє стрічки поки що невідоме. Ймовірно, він залишиться за бортом кіновсесвіту Marvel.