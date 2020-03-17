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Через коронавірус Наомі Кемпбелл викинула вбрання за 4 тисячі доларів

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Наомі Кемпбелл викинула кейп через загрозу коронавірусу / Instagram / @naomi

Знаменита британська модель Наомі Кемпбелл дуже відповідально сприйняла поради лікарів у час пандемії коронавірусу. Манекенниця показала, як подорожує в захисному костюмі та зізналась, що після авіаперельоту викинула кейп, вартістю понад 4 тисячі доларів.

У розпал епідемії коронавірусу 49-річна Наомі Кемпбелл поділилась з прихильниками знімками з аеропорту Лос-Анджелеса. Зокрема, у час пандемії модель показала, що подорожувала у спеціальному захисному костюмі, в якому складно було впізнати її. Однак виявилось, це не всі заходи безпеки, на які пішла зірка.

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У мережі Наомі Кемпбелл зізналась, що сама обробила антисептиком усі поверхні, які могла б торкатись на борту літака. Крісло, екран планшета, столик для напоїв: модель нічого не оминула увагою. Позбулась вона і брендового кейпу від Burberry, вартість якого становить понад 4 тисячі доларів. Верхній одяг вона накинула під час перельоту, тому в цілях безпеки вирішила позбутись його. 


Наомі Кемпбелл викинула кейп через загрозу коронавірусу / Instagram / @naomi

Наразі Наомі Кемпбелл скасувала участь у всіх запланованих публічних заходах. Вона звернулась до прихильників не легковажити та дослухатись до порад ВООЗ. Сама ж модель залюбки використовує карантин для відпочинку, спілкування з рідними та прогулянки з хрещеним сином. 

"Останні кілька днів я провела в ізоляції, в будинку з коханими. Я готувала, прибирала, спілкувалась тільки через телефон, ходила за продуктами, сиділа в Інтернеті, спала, слухала музику і гуляла. День у день я радію простим речам і отримую задоволення від цих дрібниць. Ми повинні навчитися знаходити прекрасне в кожному моменті. Я ні в якому разі не в захваті від цього сценарію, але впевнена, що подібна пауза корисна. Тримайтеся, ми пройдемо через це", – закликала Наомі Кемпбелл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Як відомо, кількість інфікованих коронавірусом у світі вже сягає 180 000 осіб, а від пневмонії, яку спричинила хвороба, померли понад 7 000 людей. Вірусна недуга стрімко поширилась з Китаю та наразі охопила всі країни Європи. ВООЗ закликала людей не панікувати та дотримуватись простих правил карантину.


Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Коронавірус Covid-19 LifeStyle Наомі Кемпбелл
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