Через коронавірус скасували концерти Мадонни в Парижі

Епідемія коронавірусу вражає всі сфери людської діяльності. Недуга стала на заваді вже не одної події. Тепер стало відомо про скасування концертів Мадонни у Парижі.

Знаменита американська співачка Мадонна вже відвідала декілька країн, у яких виступила з шоу MADAME X. Проте через спалах коронавірусу їй довелося скасувати концерти у столиці Франції, які були заплановані на 10 та 11 березня. Про це повідомляє видання Metro.

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Коронавірус з Уханя активно поширюється в Європі. Напружена ситуація також у Франції, де зареєстрували 1412 випадків зараження та 30 летальних випадків. У зв'язку з цим американська попдіва скасувала свої виступи там, а прихильникам, які придбали квитки, повернуть кошти.

Згідно з розпорядженням міністерства і рішенням префектури скасовувати всі заходи, чисельність учасників яких перевищує 1000 осіб, ми з глибоким жалем повідомляємо вам про скасування двох останніх шоу MADAME X, які раніше були перенесені на 10 і 11 березня,

– повідомили організатори концертів.

Це вже не перша культурна подія, яка не відбулася через епідемію. Зупинили знімання низки фільмів, скасували модні покази у багатьох країнах, культурні виставки та фестивалі. Також Кеті Перрі та Орландо Блум перенесли своє весілля, яке мало відбутися у липні в Японії.

Станом на 10 березня від інфікування коронавірусом померли 4 026 людей. Загальна кількість хворих по всьому світу становить 144 452 особи. Одужали понад 64 тисячі людей. Найскладніша ситуація в Китаї та Італії. Сьогодні італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи на всю країну, оскільки фахівці підтвердили вже 9 172 випадки зараження та зафіксували 463 смертей, які спричинив коронавірус. 3 березня в Україні зафіксували перший випадок цього захворювання.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка24 каналу