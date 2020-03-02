Через коронавірус скасували тиждень моди в Японії

Епідемія коронавірусу вкотре дає про себе знати. Через поширення вірусу в Японії скасували тиждень моди в Ракутене.

В неділю, 1 березня, в Японії було зареєстровано 241 випадок інфікування коронавірусом та п'ять смертей. У зв'язку з активним поширення недуги 27 лютого усі японські школи закрили на місяць. Також скасували культурні заходи, в тому числі і модний показ Rakuten Fashion Week. Про це йдеться у виданні Business of Fashion.

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Влада всіма силами намагається стримати розповсюдженню вірусу і вводить для цього суворі заходи обережності. Японія не перша, хто скасовує тижні моди. До цього такі ж заходи безпеки провів Шанхай, Пекін та Сеул.

Всесвітньо відомий міланський тиждень моди довелося перервати у зв'язку з масовими захворюванням в Італії. Станом на сьогодні, 2 березня, в Італії від коронавірусу Covid-19 померло 34 людини, а випадки зараження підтвердили в майже 100 осіб. Єдиним містом, в якому покази пройшли за планом, став Париж.



Коронавірус в Японії: стильні дівчата в чорних масках / Фото: Getty Images

До слова, під загрозою опинилося проведення липневих Олімпійських ігор, в які вже інвестовано майже 30 мільярдів доларів. Наразі розглядають варіант, що Олімпіаду-2020 можуть показати лише по телевізору.