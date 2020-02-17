24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Через коронавірус у Китаї скасували преспоказ нового фільму про Джеймса Бонда

7
Прем'єру "007: Не час помирати" у Китаї скасували / IMDb

Один із найочікуваніших фільмів 2020 року, "007: Не час помирати", не показуватимуть у Китаї. Допрем'єрний показ і престур акторів скасували через смертельно небезпечний коронавірус.

На жаль, фанати Деніела Крейга, який востаннє зіграв Джеймса Бонда у новому фільмі "007: Не час помирати", не зможуть відвідати прем’єру, як раніше було заплановано. Причиною скасування є спалах смертельно небезпечного вірусу. Про це пише Deadline.

Тут більше: "007: Не час помирати": в мережі з'явився перший український трейлер і нові кадри з фільму

Творці фільму назвали це "карантином", на який наважилися задля безпеки та збереження здоров'я акторського складу стрічки "007: Не час помирати".

Прем'єра фільму та преспокази у Китаї були заплановані на початок квітня. Яких фінансових втрат зазнає франшиза поки невідомо, однак скасування показів точно суттєво відзначиться на касових зборах.

Нагадаємо, станом на 17 лютого від коронавірусу померли 1775 людей, а загальна кількість інфікованих сягає 71 709 осіб.

На українські екрани "007: Не час помирати" вийде 9 квітня. Реліз у Великобританії запланований на 2 квітня.

007: Не час помирати: трейлер українською дивитися онлайн

 

Xiaomi Mi 10: характеристики і ціна флагманських смартфонів
сьогодні
6847
Автор: Марта Вересюк
Теги: Коронавірус 2020 LifeStyle Голлівуд Джеймс Бонд Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 806
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2778
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8197
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15235
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 3271
Новини
Більше новин
Залиште відгук