Через коронавірус у Китаї скасували преспоказ нового фільму про Джеймса Бонда

Один із найочікуваніших фільмів 2020 року, "007: Не час помирати", не показуватимуть у Китаї. Допрем'єрний показ і престур акторів скасували через смертельно небезпечний коронавірус.

На жаль, фанати Деніела Крейга, який востаннє зіграв Джеймса Бонда у новому фільмі "007: Не час помирати", не зможуть відвідати прем’єру, як раніше було заплановано. Причиною скасування є спалах смертельно небезпечного вірусу. Про це пише Deadline.

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Творці фільму назвали це "карантином", на який наважилися задля безпеки та збереження здоров'я акторського складу стрічки "007: Не час помирати".

Прем'єра фільму та преспокази у Китаї були заплановані на початок квітня. Яких фінансових втрат зазнає франшиза поки невідомо, однак скасування показів точно суттєво відзначиться на касових зборах.

Нагадаємо, станом на 17 лютого від коронавірусу померли 1775 людей, а загальна кількість інфікованих сягає 71 709 осіб.

На українські екрани "007: Не час помирати" вийде 9 квітня. Реліз у Великобританії запланований на 2 квітня.

007: Не час помирати: трейлер українською дивитися онлайн