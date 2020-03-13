Через коронавірус закривають Діснейленди в Парижі та США

Коронавірус стає на заваді багатьох культурних подій. Через недугу вже скасували концерти, фестивалі, спортивні заходи та інші. Тепер стало відомо про закриття Діснейлендів у Парижі та Каліфорнії. Їх зачинять з цієї неділі і до кінця місяця.

Коронавірус Covid-19 вражає усі куточки світу. Уряди багатьох держав впроваджують суворі заходи безпеки. Скасовуються або переносяться на невизначений термін міжнародні фестивалі, футбольні матчі, концерти, модні покази. Вже цієї неділі, 15 березня, закриють одні із найпопулярніших світових розважальних парків – Діснейленди. Так, до кінця місяця, відвідувачі не зможуть потрапити до таких комплексів у Парижі та США.

Читайте також: Фестивалі, концерти та модні покази: які заходи у світі довелось скасувати через коронавірус

За рік Діснейленд у Парижі відвідують близько 15 мільйонів туристів. Він є одним із найпопулярніших туристичних місць Франції. В країні оголошено карантин з 16 березня. Є 2 876 виявлених інфікувань, 61 людина померла.

У США підтверджено 1 762 випадки інфікування коронавірусом та 41 смерть від цього захворювання.

Ці дві країни входять до списку тих, у які МЗС категорично не радить їхати зараз. Не слід панікувати, адже заходи безпеки застосовуються для того, щоб зупинити поширення пандемії коронавірусу у світі.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу