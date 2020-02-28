Через погрози у розправі: звинувачений у зґвалтуванні Поланскі не прийде на премію "Сезар"

Цьогоріч національна французька кінопремія "Сезар" пройде без режисера Романа Поланскі. Кінотворець, народжений у Парижі, відмовився відвідувати захід через звинувачення у зґвалтуванні, які посипалися на його адресу.

Дата проведення престижної французької кінопремії "Сезар" запланована на сьогодні, 28 лютого. Однак, як повідомляє видання Variety, цьогоріч вона відбудеться без незмінного відвідувача та уродженця Парижа Романа Поланскі. Режисер відмовився прийти на премію через нещодавні звинувачення у зґвалтуванні.

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Кінотворець заявив, що не може відвідати премію, через погрози активістів у публічній розправі. За його словами, при такому розвитку події кінопремія "Сезар" ризикує стати не зовсім святковим заходом. Режисер, який повинен був представляти свою стрічку "Офіцер і шпигун", заявив, що його проєкт бойкотували під час французької прем'єри, тому він не хоче, аби це повторилося.

Нагадаємо, що фільм Романа Поланскі "Офіцер і шпигун" став справжнім тріумфатором цьогорічної церемонії "Сезар". Його номінували найбільшу кількість разів, а саме – 12.

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Що відомо про секс-скандали за участю Поланскі?

Вперше звинувачення у зґвалтуванні на адресу Романа Поланскі було висунуто у 1977 році. Після цього він оголошений у розшук правоохоронними органами США на території країни. Тоді суд Лос-Анджелеса визнав кінотворця винним у розбещенні 13-річної Саманти Геймер у 1975 році. Та й сам режисер визнав свою провину і просидів у в'язниці протягом 42 днів, однак після оголошення вироку терміном до 50 років зірка Голлівуду втік до Франції.

У 2010 році у зґвалтуванні Поланскі звинуватила ще одна дівчина Шарлотта Льюїс. За її словами, на момент вчинку режисера їй було 16 років. Згодом за нею непублічна дівчина на ім'я Робін висунула режисеру аналогічні звинувачення.