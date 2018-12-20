Через тиск з боку вихователів реп-виконавиця alyona alyona звільнилася з дитячого садочку

Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", вже зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Тепер співачка alyona alyona звільнилася з дитячого садочку через тиск з боку колег, їде з Баширівки у Київ, де спробує зробити кар'єру на хіп-хоп сцені.

Її перший сингл "Рибки" добряче потрусив інтернет, про неї написали всі видання, телевізійники знімали сюжети.

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А російські шанувальники реп-музики в коментарях просили українців перекласти текст, бо так сильно припала їм до душі читка нової зірки репу і за сумісництвом виховательки у дитячому садочку з селища Баширівка Альони Савраненко, більше відомої під псевдонімом alyona alyona.

У новому треці "Залишаю свій дім" виконавиця також розповіла, що "начитала" на iPhone, про який давно мріяла і про що говорила в день виходу синглу "Рибки". Також у новому відео знялися батьки Альони.

Кліп alyona alyona на пісню "Залишаю свій дім":

До речі, alyona alyona є номінанткою на премію Yuna за найкращий хіп-хоп хіт з піснею "Рибки". А її флоу зацінили і колеги по цеху – Артем Хорєв з гурту Anacondaz, May Waves$ та Денис Кукояка з гурту "Хлеб".