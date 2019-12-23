Через відмову Ватикану: Netflix побудував "нову" Сікстинську капелу для зйомок фільму "Два Папи"

Представники стрімінгового сервісу Netflix, які працювали над створенням драматичної комедії "Два Папи", розповіли деталі зйомок окремих сцен. Як виявляється, аби передати правдивість певних моментів, знімальній команді довелося побудувати молитовну каплицю.

Прем'єра повнометражного фільму "Два Папи" відбулася на у США наприкінці листопада, а станом на грудень 2019 року його можна переглянути на сервісі Netflix. Однак, попри те, що стрічку вже можна переглянути у вільному доступі, в мережі продовжують з'являтися несподівані деталі щодо знімального процесу.

Цікаво! Це викликає у мене нудоту, – Леонардо Ді Капріо про скарги колег на "важку" роботу в кіно

Як повідомляється на сайті видання Los Angeles Time, аби показати глядачу важливі сцени з легендарної Сікстинської капели, представникам Netflix довелося створити її "копію".

Чому? Як відомо, в сюжет фільму "Два Папи" покладено реальні події, до яких сценарист Ентоні Маккарті додав лише трохи гумору. За сценарієм кінокартини, на католицький престол обирають нового Папу Римського – Франциска. Він неохоче заміняє Папу Бенедикта XVI на посту у Ватикані, оскільки той відрікся від престолу. І після цього між двома найвпливовішими лідерами церкви розпочинаються так звані протиборства, оскільки кожен з них намагається по-своєму зміцнити віру в сучасному світі.

Так, аби передати реальність певних моментів, творцям картини знадобився відповідний антураж, а саме – Сікстинська капела – папська каплиця у Ватиканському палаці. Однак Ватикан заборонив зйомки у легендарному християнському місці, через що представники Netflix вийшли з ситуації, як змогли.

За 10 тижнів знімальна команда разом зі студією Cinesitta Studios повністю відтворила версію інтер'єру реальної Сікстинської капели. Для того, щоб внутрішня частина споруда відповідала якнайреалістичніше, художникам і дизайнерам довелося відтворити картини Мікеланджело. Однак що найцікавіше, "нова версія" каплиця виявилася на кілька сантиметрів вищою, ніж справжня.



Процес відтворення дизайну зі "старої" каплиці у "нову" / Netflix



Як створювали "копію" Сікстинської капели для зйомок фільму "Два Папи" / Netflix



"Копія" Сікстинської капели, створена для фільму "Два Папи" / Netflix