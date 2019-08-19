Черга батька: Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою

Голлівудський кіноактор Бредлі Купер після розставання з Іриною Шейк рідко проводив час зі своєю донькою. Але днями його помітили на вулицях Малібу з 2-річною Леєю.

Журналісти видання Hollywood Life підловили Купера разом з компанією друзів та Леєю стурбованого та не надто веселого. На світлинах також можна побачити, що він суттєво змінив імідж – відростив вуса та зробив зачіску пишнішою. Для кіно це, чи з власних бажань – невідомо, але виглядав він доволі неочікувано.

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Бредлі Купер з донькою Леєю в Малібу / Hollywood Life



Бредлі Купер з донькою Леєю в Малібу / Hollywood Life

Варто додати, що після розставання з моделлю Іриною Шейк, екс-пара поділила опіку між собою над спільною донькою. На початку серпня дівчинку можна було побачити на іспанських курортах з 33-річною Іриною, а вже зараз з нею відпочиває 44-річний Бредлі. Востаннє папараці його бачили з Леєю 20 липня.

Що відомо про розставання Ірини Шейк та Бредлі Купера?

Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.

Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою. Згодом екс-пара домовилась про опіку над дитиною.