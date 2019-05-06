Черга на престол: дитина Меган Маркл і принца Гаррі стала сьомою у лінії на британську корону

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стали батьками о 5:26 зранку 6 травня. Новонароджений хлопчик став сьомим у британській лінії престолонаступництва.

З Меган на пологах був також присутній її чоловік принц Гаррі. За словами новоспеченого татуся, це був найдивовижніший досвід у його житті.

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Так, хлопчик, ім'я якого буде відомо пізніше, став сьомим у черзі на королівський престіл. Згідно з протоколом, майбутня дитина Меган та Гаррі отримає титул лорда Сассекського.

Додамо, через офіційний протокол та указ короля Георга V в 1917 року, дитина принца Гаррі та Меган Маркл, на жаль, не отримає звання принца. Адже такий титул можуть отримувати лише рідні діти та внуки королеви Єлизавети II. Окреме виключення зробили дітям престолонаступника принца Вільяма – синам-принцам Джорджу та Луї, а також доньці принцесі Шарлотті.

Наразі першим у черзі на королівський престол перебуває син Єлизавети ІІ принц Чарльз. Другий у черзі – старший син Чарльза принц Вільям та його діти. 

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Лінія британського престолонаступництва / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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