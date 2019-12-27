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Чергова жертва Кевіна Спейсі Арі Бен покінчила життя самогубством

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Арі Бен / Instagram / @ari.behn

Ексчоловік дочки норвезького короля Харальда Арі Бен наклав на себе руки на Різдво, 25 грудня. Письменник помер на 47 році життя. 2017 він шокував зізнанням, що десять років тому зазнав сексуальних домагання від американського актора Кевіна Спейсі.

У різдвяний вечір помер норвезький автор та живописець Арі Бен, вчинивши самогубство. Йому було 47 років. Причина самогубства досі невідома. Чоловік став одним з із 30 осіб, які звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях.

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Про його смерть повідомило норвезьке видання VG. 

Із великим жалем у наших серцях ми, найближче оточення Арі Бена, змушені повідомити, що він покінчив життя самогубством,
– зазначено у повідомленні. 


Принцеса Марта Луїза і Арі Бен в Стокгольмському палаці 13 червня 2015 року

Із 2002 до 2016 року Бен був чоловіком принцеси Марти Луїзи Норвезької. У подружжя є троє доньок.

Колишній зять короля Норвегії Арі Бін розповів про домагання з боку скандального актора Кевіна Спейсі. Інцидент трапився у 2007 році, коли американський актор проводив прийом після концерту на честь присудження Нобелівської премії миру.

Ми мали чудову розмову і він сидів поруч зі мною. Через п'ять хвилин він сказав: "Ей, давай вийдемо на повітря і покуримо". Потім він опустив руку під стіл і схопив мене за яйця…
– сказав Бен.


Арі Бен / Instagram / @ari.behn

У вересні 2019 року в Каліфорнії під час розгляду справи в суді раптово помер масажист, що також звинувачував Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях під час сеансу масажу. Відтак без обвинувача неможливо вести слідство та доводити злочин у суді. Тому скандальну справу Кевіна Спейсі закрили

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кевін Спейсі Самогубство Секс-скандал
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